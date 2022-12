"Não quero mais essas pessoas perto de mim", diz Xuxa sobre bolsonaristas

Apoie o 247

ICL

247 - A apresentadora Xuxa Meneghel, que nas eleições de 2022 declarou seu voto ao presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse em entrevista ao jornal Extra que vai escolher melhor suas parcerias de trabalho para evitar constrangimentos, sobretudo artistas sertanejos bolsonaristas. A apresendatora disse que chegou a esta decisão depois de votar em Lula para presidente.

"Era naquilo que eles acreditavam", disse, se referindo a Jair Bolsonaro, do PL. "Tenho um programa e vou entrevistar um sertanejo. Como vou conversar com essa pessoa? Logo eu que não tenho papas na língua. O futuro está diferente, e sei que não vou conseguir ficar quieta", pontuou Xuxa.

A artista finalizou dizendo que em toda a sua carreira sempre se privou de se posicionar politicamente, “mas me senti na obrigação quando achei que estava passando dos limites. Era o momento de estar ao lado de pessoas que me fizeram chegar até aqui, como os gays, que são maioria no meu público. Vimos muita gente concordando com isso e não quero mais essas pessoas perto de mim", afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.