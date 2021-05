“Não tem 3ª via. É Lula contra o atraso”, diz cantora Teresa Cristina

"Eu só falo em terceira via se for o terceiro mandato do Lula, aí tudo bem. Mas se não for, não me venha com esse papinho de terceira via, com esse papinho de Ciro Gomes 1%. Não quero", disse a cantora em entrevista à revista Focus Brasil edit

247 - A cantora e sambista Teresa Cristina, um dos grandes nomes da música brasileira e durante a pandemia, defendeu que o ex-presidente Lula é o único que pode derrotar Jair Bolsonaro.

Em entrevista à revista Focus Brasil, da Fundação Perseu Abramo, Teresa Cristina disse que não vê nenhum espaço para a viabilidade eleitoral de uma "terceira via".

"Uma coisa que me irrita muito, 'ah, não, vamos pensar em uma terceira via'. Não tem terceira via. É Bolsonaro de novo ou é Lula. Eu só falo em terceira via se for o terceiro mandato do Lula, aí tudo bem. Mas se não for, não me venha com esse papinho de terceira via, com esse papinho de Ciro Gomes 1%. Não quero. Não quero. Não acho que a gente possa brincar nesse momento. E esse 'cara' [Bolsonaro] também não está morto, porque quem tem dinheiro não está morto. Ele não tem limite, não tem moral", disse a cantora Teresa Cristina.

