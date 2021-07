"Não tem nada demais", diz Tirullipa sobre vídeo que originou acusações contra pastor por abuso sexual de menor

"Essas coisas [abuso sexual] acontecem com quem você não conhece, mas o André é um homem de Deus", justificou o humorista edit

Leo Dias, Metrópoles - Após um vídeo no qual Wesley Safadão e amigos brincavam com crianças viralizar porque os internautas interpretaram que o pastor evangélico André Victor estaria aliciando uma menina, o humorista Tirullipa veio a público defender o religioso. Segundo o filho de Tiririca, tudo não passou de um mal entendido. Ele classificou as notícias como fake news e afirmou que elas podem trazer consequências graves à vida de Victor.

“Por que esse povo tem tanto ódio para inventar histórias? Para que isso, meu Deus? Nós passamos um final de semana maravilhoso na companhia de Wesley Safadão, amigos e o pastor André Vitor. Ele [André] é de dentro de nossa casa. Ele é o enviado de Deus para nos ajudar e fortalecer em Cristo. André é um amigo e irmão. Não tem nada demais nesse vídeo da torta da cara, não. Estão dizendo que o rapaz abraçou a menina e que ele queria abusar das crianças. Vocês ainda vão matar alguém. Inventar e montar uma história, colocar palavras na boca dos outros é demais. Vocês estão tirando coisas de onde? Não é de um ano ou dois anos, não. Conheço André há mais de 10 anos. Coitado, ele está desestruturado por causa de tantas mentiras“, disse.

Leia a íntegra no Metrópoles.

Tentando justificar o injustificável Tirulipa posta nos stories q a revolta toda da galera na internet sobre o pastor André amigo do Wesley safadão que passou a mão nos peitos de uma criança na passa de mimi. Oq esperar de um humorista (sem graça) q defendeu agressor (dj ivis)… pic.twitter.com/K7QNGzB5ci — SheldonVan👽 (@sheldonnvan) July 26, 2021

