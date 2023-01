Nasce filho de Seu Jorge, mas cantor é proibido de registrar nome em cartório

Apoie o 247

ICL

247 - Namorada de Seu Jorge, a terapeuta Karina Barbieri deu à luz no último final de semana na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo, mas o casal enfrenta dificuldades para registrar o nome do filho. Os pais pretendem chamar o menino de Samba, mas encontram obstáculos no cartório para realizarem o registro do nome.

De acordo com a Band, o cantor esteve nesta segunda-feira (23) no 28º Cartório do Jardim Paulista, em São Paulo, para tentar registrar o nome do filho. Com a recusa do cartório, advogados do artista foram acionados para encontrar vias legais a fim de seguir com o plano do casal.

