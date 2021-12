Negacionista, Letitia Wright, atriz de Pantera Negra, prefere deixar Marvel a tomar vacina

Letitia Wright está em guerra com o estúdio por conta da obrigatoriedade de se tomar vacina contra a Covid-19 edit

Por Luiz Prisco, Metrópoles - A briga entre Letitia Wright com a Marvel estaria chegando a um ponto de ruptura. A atriz, que vive Shuri nos filmes do Pantera Negra, seguiria se recusando a tomar a vacina contra a Covid-19, enquanto o estúdio exige que os atores e funcionários façam uso do imunizante.

Segundo o site Giant Freakin Robot, Letitia Wright teria revelado que preferia deixar o MCU – como é conhecido o Universo Cinematográfico da Marvel – do que ser obrigada a tomar a vacina contra a Covid-19. Atualmente, as gravações estão suspensa porque Letitia se lesionou.

Leia a íntegra no Metrópoles.

