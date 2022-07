Nego do Borel deve R$ 16 mil para banco; Justiça não encontra o cantor

Apoie o 247

Metrópoles - Nego do Borel está envolvido em mais uma polêmica. Dessa vez, a NB Produções Artísticas, que pertence ao funkeiro, estaria devendo R$ 16 mil para a Bradesco Saúde. As informações são da coluna Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Segundo o colunista, a dívida acabou indo parar na Justiça, e ganhou novos desdobramentos.

Oficiais de Justiça tentaram entregar a intimação na sede da produtora, mas foram informados que a empresa não funciona mais naquele local, de acordo com o jornalista.

