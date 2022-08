"Nenhum outro fotógrafo teve a capacidade de revelar o amor entre os brasileiros e seu líder: Lula", diz Dilma

A ex-presidente rasgou elogios a Ricardo Stuckert, fotógrafo oficial de Lula: "captou com suas lentes a verdadeira alma das brasileiras e brasileiros" edit

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) expressou nesta terça-feira (23) admiração pelo fotógrafo Ricardo Stuckert, que lançou na segunda-feira (22), na presença do ex-presidente Lula (PT), o livro "O Brasil no Mundo - 8 anos de governo Lula".

Para Dilma, além de Stuckert, nenhum outro fotógrafo foi capaz de evidenciar a "relação de amor" do povo brasileiro com "seu maior líder popular", o ex-presidente. "Ricardo Stuckert captou com suas lentes a verdadeira alma das brasileiras e brasileiros. Poucos fotógrafos tiveram a sensibilidade dele para retratar de maneira tão humana e generosa o nosso povo – sobretudo os povos originários, os pobres e os trabalhadores. E nenhum fotógrafo teve a capacidade de Ricardo Stuckert de revelar, ao longo de 20 anos de atenta observação, a relação de amor entre este mesmo povo e o seu maior líder popular, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva".

Dilma diz que o livro é "indispensável para quem quer conhecer um país que foi exemplo de humanidade e democracia". "É um painel riquíssimo de imagens que prestam tributo a um período em que o Brasil foi respeitado e admirado no planeta".

