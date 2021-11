Nesta quarta, completa-se 30 anos da morte de Freddie Mercury, do Queen

Queen compôs músicas dentre as mais influentes do rock mundial, como Bohemina Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, Crazy Little Thing Called Love, Another One Bites the Dust, dentre outras edit

247 - Nesta quarta-feira, 24 de novembro, completam-se 30 anos da morte de Freddie Mercury, que faleceu em 1991 vítima da Aids. Mercury foi conhecido pela sua voz potente e por ser líder da banda de rock inglesa Queen, que inovou o rock com elementos da ópera e que influenciou muita gente com mais de 200 milhões de álbuns vendidos;

Mercury nasceu em Zanzibar, uma ilha da Tanzânia, sob o nome de batismo Farrokh Bulsara, em 1946, quando o país ainda era colônia da Inglaterra. Ainda jovem, foi para Londres, após a revolução no país africano que expulsou sua família.

Na capital inglesa, reuniu-se com Brian May (guitarra), John Deacon (baixo) e Roger Taylor (percussão) e formou a banda Queen. O grupo compôs músicas dentre as mais influentes do rock mundial, como Bohemina Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, Crazy Little Thing Called Love, Another One Bites the Dust, dentre outras.

Ainda mais, Queen inovou no estilo Opera Rock e hoje é considerada uma das maiores bandas de Rock que já existiram.

