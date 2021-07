Ney Matogrosso diz não se arrepender de ter anulado voto no 2º turno em 2018: "qual era minha opção?"

247 - O cantor Ney Matogrosso, em entrevista ao jornal O Globo, revelou ter votado em Ciro Gomes (PDT) no primeiro turno da eleição em 2018 e disse ter anulado seu voto no segundo turno, disputado entre Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (sem partido).

Questionado sobre um possível arrependimento acerca da abstenção no segundo turno, o artista respondeu: "eu não. Qual era a minha opção?".

Ele também foi perguntado sobre o que fará em um eventual embate entre o ex-presidente Lula (PT) em 2022 contra Jair Bolsonaro. Ele ainda criticou a esquerda por não se unir em torno de Ciro Gomes. "Não sei, também me pergunto. Corre até o risco. Mas eu preferiria o Ciro. Falam do temperamento dele... Porra, prefiro mil vezes o temperamento do Ciro que o do outro (Bolsonaro). Pelo menos, Ciro é um homem preparado, intelectual, inteligente. Achei que erraram (a esquerda) quando não o apoiaram o Ciro. No segundo turno, ele venceria o Bolsonaro. Como não se juntaram para não deixar Bolsonaro ganhar? É um erro imperdoável.

Ney Matogrosso não deixou, no entanto, de fazer críticas ao governo Bolsonaro: "como é que pode pensar que a imunidade de rebanho é melhor que vacina? Fico chocado. É um nível muito baixo de humanidade, uma falta total de empatia com o ser humano. São tantos absurdos, é tudo de ruim ao mesmo tempo. É uma pessoa completamente louca".

