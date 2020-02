Nikita Pearl Waligwa, que atuou em 'Rainha de Katwe', morre aos 15 anos

Nikita Pearl Waligwa, jovem atriz de Uganda, morreu aos 15 anos por causa de um câncer no cérebro edit

Nikita Pearl Waligwa, jovem atriz de Uganda, morreu aos 15 anos por causa de um câncer no cérebro. A informação é do jornal local Daily Monitor, que não disse qual a data do falecimento. Apenas afirmou que ela "morreu recentemente".

Segundo o jornal, havia uma campanha com o objetivo de arrecadar fundos para que Nikita iniciasse seu tratamento na Índia, porque médicos locais disseram que não havia equipamento adequado para o tratamento da atriz em Uganda.