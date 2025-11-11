"Ninguém que faça apologia ao nazismo vai tocar", diz Nunes após veto a Kanye West

247 - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que não permitirá a realização de apresentações do rapper norte-americano Kanye West em espaços públicos da cidade. A declaração foi uma resposta às negociações para a realização de um show do artista, previsto para 29 de novembro, inicialmente programado para o Autódromo de Interlagos.

“Em equipamento público da prefeitura, ninguém que faça apologia ao nazismo vai tocar ou cantar nem uma palavra. Não aceitamos e faremos tudo o que for necessário para impedir qualquer atividade desse tipo em São Paulo”, afirmou Nunes em entrevista a jornalistas, segundo reportou o InfoMoney.

De acordo com a empresa responsável pela produção, o local do evento será alterado. A prefeitura reforçou que nenhum espaço sob gestão municipal poderá ser utilizado.

A decisão ocorre em meio à repercussão negativa das declarações de Kanye West — que, desde 2022, tem sido alvo de críticas por falas antissemitas e por elogiar Adolf Hitler em entrevistas. As manifestações levaram ao rompimento de contratos com grandes marcas internacionais e ao bloqueio temporário de suas contas em redes sociais.

Ainda não há confirmação sobre o novo local do evento.