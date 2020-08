'Ninguém queria ficar perto do Bolsonaro', afirma diretor de filme com cena que viralizou na internet

O diretor alemão Marcus Vetter, responsável pelo documentário documentário "O fórum", destacou a desmoralização de Jair Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial de 2019, em Davos. "Ninguém queria ficar perto do Bolsonaro", disse edit

247 - O diretor alemão Marcus Vetter, responsável pelo documentário documentário "O fórum", disse que Jair Bolsonaro "estava isolado" no Fórum Econômico Mundial de 2019, em Davos, na Suíça. "Ninguém queria ficar perto do Bolsonaro", afirmou ao jornal O Globo.

"Em outro momento a Jennifer Morgan, diretora do Greenpeace, grande porta-voz internacional, tenta falar com Bolsonaro. Quando ela se aproxima, ele a ignora e a repele imediatamente. E isso mostra como é difícil a diplomacia com este tipo de pessoa", acrescentou.

De acordo com o diretor, o filme é "sobre as elites e como homens com Bolsonaro são um sinal dos nossos tempos". "As pessoas estão furiosas com essas elites, com o establishment, e por isso votam em políticos como ele, como forma de protesto", disse.

