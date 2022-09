'Nós vamos continuar sendo livres e nada vai nos impedir!', diz Ivete no Rock in Rio (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - A baiana Ivete Sangalo se apresentou no Palco Mundo do Rock in Rio na noite deste domingo (12), último dia do festival, e durante o show fez uma pausa para falar sobre o país. As declarações da artista são claras críticas a Jair Bolsonaro (PL) e acenos ao ex-presidente Lula (PT).

A manifestação da cantora veio após o filho, Marcelinho, tocar o hit "Quando a chuva passar" no piano. "Comecei com as vozes das minhas filhas e o meu filho veio cantar comigo, isso é um privilégio muito grande você poder ter os seus filhos e se orgulhar deles. Vê-los crescer sem medo pelos privilégios que são dados a gente. E quando eu coloco os meus filhos aqui no palco eu fortaleço a relação das mães e seus filhos. Toda mãe tem direito de deixar os seus filhos crescerem com liberdade, dignidade, direitos, amor e educação".

Na sequência, falou sobre um Brasil livre. "Sem ter medo de deixar os seus filhos irem às ruas correr sem camisa. Eu como mãe coloco aqui a minha família e o meu coração nesse lugar que é a minha casa, a minha família. Existem muitas famílias e todas elas são muito poderosas e são todas as pessoas de diferentes maneiras que fazem deste país, um país livre. Que merece continuar sendo livre e conhecido como um país da alegria, da educação, da arte, de um povo forte, rico e poderoso que nós somos. E nós vamos continuar sendo porque nada vai nos impedir!".

"É sim um posicionamento político, eu não acredito em arma, em violência. Não acredito em falar em nome de Deus sobre coisas que não têm relação com Deus. Eu falei mesmo, senti vontade e a necessidade de falar, com toda tranquilidade", deixou claro a artista.

Ivete também disse que "um novo tempo está chegando".









Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.