Novo romance de García Márquez será lançado dez anos depois da sua morte

MADRI (Reuters) - Gabriel García Márquez morreu uma década atrás, mas um livro ainda não publicado do autor que popularizou a narrativa do “realismo mágico” da América Latina chegará às lojas na quarta-feira, de certa forma contra o seu desejo.

Em uma apresentação em Madri nesta terça-feira, seus filhos, Gonzalo e Rodrigo García Barcha, revelaram o romance de 120 páginas “Em Agosto Nos Vemos”, escrito pelo colombiano vencedor do prêmio Nobel em 2004.

Ele será lançado em espanhol na quarta-feira, aniversário de García Márquez, e em 12 de março em inglês, segundo a editoria Penguin Random House.

Antes da sua morte em 2014 aos 87 anos, García Márquez disse que o livro era inútil e deveria ser “destruído”, mas seus filhos e agentes revisaram os manuscritos e consideraram que eles têm valor literário que pode não ter sido notado pelo autor nos últimos anos da sua vida, marcados por perda de memória.

“Para mim, isso significa que todo o trabalho do Gabo foi publicado, que nada ainda está pendente e, nesse sentido, ele fechou um ciclo”, afirmou Gonzalo García Barcha em uma entrevista coletiva, usando o apelido carinhoso de García Márquez na América Latina.

O novo livro conta a história de Ana Magdalena Bach que todo mês de agosto pega a balsa para uma ilha para visitar o túmulo da sua mãe e tem um novo amante por uma noite.

