O Agente Secreto alcança 5º maior público da década
Filme de Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura supera 2,2 milhões de ingressos, conquista prêmio nos EUA e concorre a quatro estatuetas no Oscar
247 - Com quase 2,2 milhões de ingressos vendidos, O Agente Secreto alcançou a marca de quinto filme brasileiro mais assistido da década. Os dados são do Sistema de Controle de Bilheteria da Agência Nacional do Cinema (Ancine) e foram atualizados até a última quarta-feira.
Dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, o longa ultrapassou Os farofeiros 2, que ocupava a quinta posição até então. À frente na lista dos maiores públicos desde 2020 estão Minha mãe é uma peça 3 (8,8 milhões de ingressos nesta década, de um total de 11,3 milhões), Ainda estou aqui (5,7 milhões), O auto da compadecida 2 (4,3 milhões) e Minha irmã e eu (2,3 milhões).
Bastidores e efeitos visuais
Em meio ao bom desempenho nas salas de cinema, Kleber Mendonça Filho compartilhou nas redes sociais, na terça-feira (17), imagens dos efeitos especiais utilizados na produção. Segundo o cineasta, o trabalho foi realizado pela empresa francesa McMurphy/Brom.
“Meses de trabalho e anos imaginando as possibilidades de compor um filme”, escreveu o diretor. Ele destacou ainda uma das intervenções digitais feitas na Ponte Duarte Coelho, que liga os bairros da Boa Vista e de Santo Antônio, no Recife. “Adoro o piso da Ponte Duarte Coelho devolvido à ponte”, afirmou.
Reconhecimento internacional
O sucesso comercial se soma ao reconhecimento internacional. No domingo (15), O Agente Secreto venceu o prêmio de melhor filme internacional na 41ª edição do Independent Spirit Awards, realizada em Los Angeles.
Além disso, o longa concorre ao Oscar, cuja cerimônia será realizada no próximo mês. A produção foi indicada em quatro categorias — melhor filme, melhor filme internacional, melhor elenco e melhor ator, com Wagner Moura — repetindo o feito de Cidade de Deus, dirigido por Fernando Meirelles, que também recebeu quatro indicações em 2004.