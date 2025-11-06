'O Agente Secreto', aposta brasileira para tentar vaga no Oscar, estreia nos cinemas

247 - “O Agente Secreto”, novo longa de Kleber Mendonça Filho, é o grande destaque entre as nove estreias que chegam aos cinemas de São Paulo nesta quinta-feira (6). As informações são da Folha de S.Paulo. Protagonizado por Wagner Moura, o filme já chama atenção desde que foi escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2026.

A produção chega ao circuito carregando expectativa tanto por seu tema — um suspense político ambientado no fim da década de 1970 — quanto pelo envolvimento de um dos diretores mais premiados do cinema brasileiro contemporâneo. Mendonça Filho volta às telas após obras como “Aquarius” e “Bacurau”, desta vez explorando perseguições políticas e reconstrução de identidade em plena ditadura militar.

Um thriller brasileiro ambientado em 1977

Em “O Agente Secreto”, o público acompanha a trajetória de Armando (Wagner Moura), personagem que é forçado a fugir depois de ser ameaçado por um empresário alinhado ao governo. Obligado a assumir outra identidade, ele se junta a um grupo de refugiados no Recife enquanto tenta lidar com os mistérios de seu passado.

Com 158 minutos de duração e classificação indicativa de 16 anos, o longa reúne ainda Maria Fernanda Cândido e Gabriel Leone no elenco. A estreia em São Paulo marca o início do caminho do filme rumo à temporada internacional de premiações.