“O Agente Secreto” entra no top 10 global da Netflix

247 - O filme brasileiro “O Agente Secreto” alcançou o top 10 global de produções de língua não inglesa mais assistidas da Netflix, consolidando seu desempenho também no streaming após passagem pelos cinemas. Em sua segunda semana na plataforma, o longa registrou 3,8 milhões de visualizações, segundo dados do ranking semanal divulgados nesta terça-feira (24).

As informações foram publicadas pela jornalista Monica Bergamo, da Folha de S.Paulo. O desempenho coloca o filme entre os títulos internacionais de maior alcance recente no catálogo da empresa.

Protagonizado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, “O Agente Secreto” foi disponibilizado no serviço de streaming em 7 de março, poucos dias antes da cerimônia do Oscar. Apesar de concorrer em quatro categorias, a produção não conquistou estatuetas.

Antes de chegar ao streaming, o longa já havia apresentado desempenho relevante nas salas de cinema brasileiras. Até 8 de março, o filme acumulava 2,4 milhões de espectadores, número considerado expressivo para o mercado nacional atual. Ainda assim, ficou abaixo de “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, que havia atingido 5,1 milhões de espectadores até o domingo anterior ao Oscar de 2025.

No total, “Ainda Estou Aqui” encerrou sua trajetória nos cinemas com 5,8 milhões de espectadores, consolidando-se como uma das maiores bilheterias recentes do cinema brasileiro.

A participação da Netflix no projeto também foi destacada anteriormente. Em janeiro, durante um evento realizado em São Paulo, a empresa anunciou que atuava como coprodutora do longa, reforçando sua estratégia de investimento em produções nacionais com potencial de alcance global.