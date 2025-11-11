O agente secreto tem estreia recorde e consolida favoritismo brasileiro rumo ao Oscar 2026

247 - O agente secreto, novo filme de Kleber Mendonça Filho protagonizado por Wagner Moura, consolidou-se como o maior lançamento do cinema brasileiro em 2025. Segundo dados divulgados pela assessoria do longa e pela Comscore, a produção levou 340 mil pessoas aos cinemas desde a última quinta-feira (6), superando todos os demais títulos nacionais lançados neste ano.

A trama acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor determinado a deixar para trás um passado marcado pela violência. O personagem abandona São Paulo em busca de um novo começo no Recife, apenas para descobrir que a história que tenta esquecer continua a moldar seu presente. O filme marca mais uma parceria entre Moura e Mendonça Filho, que anteriormente já dividiram projetos de grande repercussão.

Em seu primeiro fim de semana em cartaz, o longa liderou as bilheterias brasileiras com 280 mil espectadores. Antes mesmo da estreia oficial, as sessões de pré-estreia já indicavam o interesse do público: 57 mil pessoas compareceram aos cinemas em diferentes cidades do país para assistir ao filme antecipadamente.

Com exibição programada para 370 municípios brasileiros e lançamento internacional previsto para 90 países, O agente secreto desponta como um dos títulos nacionais mais robustos dos últimos anos, tanto em alcance quanto em expectativa de crítica. A recepção inicial reforça o potencial da produção, que foi escolhida para representar o Brasil na corrida pelo Oscar 2026 — agora aguardando a confirmação da Academia de Hollywood para uma vaga entre os indicados oficiais.

Além do reconhecimento técnico e artístico, o filme também ganhou força graças ao interesse do público por suas referências culturais, seus personagens fortes e a ambientação que mescla tensão política, memória urbana e elementos do imaginário nordestino.

A expectativa é que, com o boca a boca positivo e a expansão para novas salas, o longa mantenha seu fôlego nas próximas semanas, ampliando a presença do cinema brasileiro no circuito internacional e fortalecendo a campanha rumo ao Oscar.