"O Brasil está voltando a entrar no eixo", diz Fábio Porchat

Valéria Maniero, RFI- As entradas para o show na Suíça se esgotaram em pouco tempo. ‘“Histórias do Porchat” é o novo show de stand-up no qual o humorista conta histórias de viagens, incluindo algumas "maluquices", relata. "Desde uma massagem quase erótica na Índia, uma dor de barriga no Nepal. Eu fiquei frente a frente com um gorila em Ruanda, um hipopótamo ficou me encarando lá em Botsuana. Eu pego essas histórias e transformo elas em stand-up", revela. "É uma peça em que o público ri do início ao fim, sem parar, uma peça para todo mundo, que não tem nada polêmico, nada de política. É uma peça para o povo rir”, contou.

À RFI, ele explicou como encara o sucesso também no exterior: fazer um show com a casa cheia num país europeu. “É muito gratificante poder rodar o mundo, fazendo show para brasileiros em vários países e as casas sempre lotadas. Isso significa que o trabalho tá chegando, está saindo do Brasil e indo para outros lugares", afirma. "É lógico que a internet é responsável por isso. Mas eu fico muito feliz de o público brasileiro, aqui fora, estar comparecendo, porque muita gente não volta ao Brasil, muita gente está aqui há muito tempo. Ter contato com gente que venha do Brasil para fazer shows também é uma forma de voltar”, avalia.

“Parar um pouco de brigar, de gritar um com o outro”

Porchat diz esperar que o novo ano, marcado pela troca de governo em Brasília, será de "recomeço" e "reconciliação". "Para gente parar um pouco de brigar, de gritar um com o outro, de criar qualquer tipo de interação negativa porque, no fim das contas, é só a gente que sofre. O pessoal lá está dando risada da nossa cara. A gente tem que é cuidar da nossa vida e cuidar dos outros.”

Se o humorista pudesse escolher uma palavra para 2023, qual seria? Conexão. “A gente precisa se reconectar entre nós e com a gente mesmo. Este ano vai ser um ano de retomada, de muita coisa boa. O Brasil está voltando a entrar no eixo. É um ano em que a democracia precisa se restabelecer. Então, estou esperançoso”, comentou.

A passagem por Genebra foi rápida e intensa, como ele, mas Porchat achou tempo para dar uma voltinha pela cidade e, claro, postar. Os seguidores que acompanharam seus stories no Instagram viram fotos dele em alguns pontos turísticos da cidade, como no Muro dos Reformadores, no Parc des Bastions, onde estão as estátuas dos principais protagonistas da Reforma Protestante. Está lá escrito no muro o lema de Genebra que também ilustra o sentimento do humorista: Post Tenebras Lux (Depois da escuridão, luz).

Maior realização é nos palcos

Porchat também pediu dicas de onde sair para beber depois do jantar e, uma vez na Suíça, fez como muitos turistas: provou um dos pratos típicos locais, o famoso fondue de queijo. Também ganhou casaco, gorro e cachecol do Comitê Olímpico Internacional (COI), cuja sede fica em Lausanne, depois de ter postado que tinha esquecido as roupas de inverno.

“Genebra é uma graça, uma cidade linda, muito calma, muito tranquila, e eu gosto disso também. Me parece um bom lugar para morar, para ter paz de espírito”, disse.

Nas redes sociais, Porchat se define como humorista, ator, roteirista e apresentador. Mas é nos palcos onde ele se sente mais à vontade, confidencia.

“O que eu mais gosto de fazer é atuar no teatro, porque o ao vivo é impagável: o público ali na sua frente, rindo, na hora, naquele momento. É muito gratificante", afirma. "Eu gosto de fazer meu show, nesse caso, mas gosto de estar ao vivo no teatro.”

As próximas paradas de ‘“Histórias do Porchat” na Europa são Paris, Madri, Barcelona e Dublin.

