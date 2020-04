Compositor Aldir Blanc está em estado grave no Rio e filha pede ajuda para vaga na UTI (vídeo)

O compositor Aldir Blanc, autor dos maiores clássicos da música brasileira, em parceria com João Bosco, como "O Bêbado e a Equilibrista", canção-símbolo da redemocratização do país, está em estado grave no Hospital CER, no RIo de Janeiro. Sua filha faz um apelo para que ele consiga uma vaga na UTI do hospital edit

247 - Aldir Blanc, um dos maiores compositores da música brasileira, não está conseguindo vaga para a UTI no CER do Leblon. A filha do compositor, Isabel Blanc, fez um apelo por vídeo no Twitter.

O apelo dos amigos vai ganhando as redes socias. Luiz Antonio Simas faz um chamamento e fornece a conta de Aldir Blanc para colaborações:

"A situação do grande Aldir Blanc é muito grave. A família está tentando transferir o Aldir para uma UTI, mas não está conseguindo vaga. Aldir está na sala vermelha do CER, foi entubado, mas precisa de uma UTI com urgência. Se alguém do setor da saúde tiver como ajudar, a família dele agradece. Aldir é um patrimônio da cidade e do Brasil. Posto também um vídeo da Isabel, filha mais nova, falando da situação agora (vejam o vídeo, por favor). Quem puder ajudar com qualquer quantia, Aldir vive com dificuldades em virtude da vergonha que é o direito autoral no Brasil, pode colaborar na tentativa da transferência e do tratamento.

Banco Itaú

Agência 8236

C/C 08110-8

Aldir Blanc Mendes

CPF 102.790.677-04

Façam chegar à @Prefeitura_Rio, à @Saude_Rio e ao @MCrivella. Dêem RT. O apelo da @BlancIsabel - filha mais nova do Aldir - é o apelo de todos os brasileiros. Aldir Blanc é patrimônio nacional! #AldirBlancSOS pic.twitter.com/VSaywKUiPX — Edu Goldenberg (@edugoldenberg) April 14, 2020

