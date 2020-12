"O que é isso, companheiro?", questiona Jones Manoel, sobre a "surpresa" de Gabeira com Bolsonaro

247 – O historiador Jones Manoel ironizou a suposta surpresa do escritor Fernando Gabeira com o que representa o governo de Jair Bolsonaro. "O cara fala que quilombola se pesa por arromba, polícia atirar para matar, excludente de ilicitude, apoia tortura, milícia, grupo de extermínio. E depois disso tudo, dizem apenas um 'me enganei'? (para ficar só no exemplo do racismo)", postou Jones Manoel, em seu twitter. "O que é isso, companheiro?", perguntou.

“Percebo agora como subestimei o perigo que Bolsonaro representava em 2018. Calculava apenas a ameaça à democracia e contava com os clássicos contrapesos institucionais: STF e Congresso, imprensa. Não imaginei que um presidente poderia enfrentar uma tragédia como o coronavírus ou precipitar dramaticamente a tragédia anunciada pelo aquecimento global”, disse Gabeira em artigo publicado no Globo, jornal em que escreve e que apoiou o golpe de 2016 e a prisão política de Lula, fatores que permitiram a ascensão do bolsonarismo.

