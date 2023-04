O que se sabe sobre o vazamento das fotos da autópsia de Marília Mendonça

Apoie o 247

247 - Nas últimas semanas, imagens dos registros fotográficos da autópsia da cantora Marília Mendonça foram divulgadas nas redes sociais, causando indignação entre fãs, familiares e colegas. A família da cantora decidiu entrar com uma ação na Justiça para buscar esclarecimentos e requerer uma indenização, já que o vazamento das imagens é um crime previsto pelo Código Penal.

Há indícios de que as imagens foram captadas de um computador dentro de uma unidade policial, o que já está sendo investigado pela Superintendência de Informações e Inteligência Policial da Polícia Civil de Minas Gerais.

O advogado da artista afirmou que irá à Justiça e pediu para que as pessoas não compartilhem o conteúdo na internet. Alguns fãs da cantora começaram a compartilhar fotos antigas dela nas redes sociais para evitar encontrar com as supostas fotos na internet. Outros artistas também demonstraram indignação com o compartilhamento das imagens.

A mãe da cantora, Ruth Moreira, veio a público para fazer um desabafo, pedindo por justiça e afirmando que a falta de respeito à memória da pessoa que se foi e à família é inaceitável.

A Polícia Civil de Minas Gerais anunciou que está realizando levantamentos para identificar todos os acessos ao laudo do IML onde foi realizada a necropsia da cantora Marília Mendonça e que instaurou um procedimento administrativo para apurar os fatos assim que tomou conhecimento do vazamento das fotos. A polícia assegura que a ação está sendo apurada para esclarecimentos e responsabilização dos envolvidos.

