Olavo de Carvalho pede perdão a Bolsonaro por endossar nome de Regina Duarte

247 - O escritor Olavo de Carvalho pediu perdão a Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (5) por ter dado apoio à nomeação de Regina Duarte para a Secretaria Nacional de Cultura.

“É ÓBVIO que a Regina Duarte, exatamente como o seu antecessor, não tem a menor idéia do que está fazendo. Peço ao presidenrte da República que me perdoe por ter endossado o nome dessa senhora para um cargo que está infinitamente acima da capacidade dela”, escreveu ele no Facebook.

Na terça-feira (3), o guru de Jair Bolsonaro afirmou que "aplaudir a indicação da Regina Duarte parece ter sido uma cagada minha, mais uma entre tantas. Não sei onde vou arranjar tanto papel higiênico".

O atrito entre Olavo e Regina começou após a atriz demitir seis olavistas na Secretaria de Cultura.