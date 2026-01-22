Oscar 2026 pode marcar edição mais brasileira da história com chances em nove categorias

247 - O Oscar 2026 pode entrar para a história como a edição mais brasileira da principal premiação do cinema mundial. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anuncia nesta quinta-feira (22), a partir das 10h30, a lista oficial de indicados, e o Brasil aparece como forte candidato em cerca de nove categorias, segundo especialistas do circuito de Hollywood. As informações foram divulgadas no g1.

O destaque brasileiro é o longa “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, que chega à reta final da temporada de premiações com prestígio internacional crescente. Analistas apontam que o filme tem presença praticamente assegurada na categoria de melhor filme internacional e chances sólidas também em melhor ator, com Wagner Moura, além de figurar entre os possíveis indicados a melhor filme, categoria principal do Oscar, que reúne dez produções.

Além dessas categorias, “O agente secreto” também aparece bem posicionado na disputa por melhor roteiro original e por melhor direção de elenco, categoria que estreia oficialmente no Oscar em 2026. A criação desse novo prêmio amplia o espaço para reconhecimento de trabalhos que se destacam pela construção e escolha do elenco, aspecto frequentemente elogiado na filmografia de Mendonça Filho.

O Brasil, no entanto, não depende apenas de um único título para marcar presença na cerimônia. Profissionais brasileiros despontam em outras quatro categorias técnicas e artísticas. Na fotografia, o diretor de fotografia Adolpho Veloso, pelo filme americano “Sonhos de trem”, é apontado como um dos favoritos não apenas à indicação, mas também à vitória. Já na montagem, Affonso Gonçalves, responsável pelo trabalho em “Hamnet: A vida antes de Hamlet”, aparece como nome quase certo entre os indicados após ganhar força nas últimas semanas da corrida.

Na categoria de melhor documentário, dois títulos com participação brasileira seguem no páreo: “Apocalipse nos trópicos” e “Yanuni”. Ambos figuraram nas pré-listas divulgadas pela Academia em dezembro, que selecionam 15 obras por categoria. Entre eles, “Apocalipse nos trópicos” é considerado o que reúne as melhores condições de avançar para a lista final. O país também mantém expectativas na disputa por melhor curta-metragem, com o filme “Amarela”, igualmente presente nas seleções preliminares.

A cerimônia do Oscar 2026 está marcada para o dia 15 de março, em Los Angeles, e terá novamente o comediante Conan O’Brien como apresentador. A 98ª edição da premiação também ficará marcada pela introdução da nova categoria de melhor direção de elenco, a primeira desde 2002, ampliando o escopo de reconhecimento da indústria cinematográfica.