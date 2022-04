Pabllo Vittar faz história e torna-se a primeira drag queen a cantar no festival Coachella

Apoie o 247

247 - Pabllo Vittar tornou-se a primeira cantora a apresentar-se no festival Coachella, na Califórnia, Estados Unidos. Ela se emocionou em sua última música, 'Nocaute', o que a levou a deitar no chão do palco enquanto era aplaudida pelo público.

O evento contou com a apresentação dos hits "Salvaje", "Tímida", "Amor de Que" e "Rajadão". No início do show, após cantar "Bandida", Vittar destacou a marca histórica: "Meu nome é Pabllo Vittar, sou uma drag queen do Brasil".

A brasileira conseguiu reunir mais de 45 mil pessoas assistindo à sua performance no YouTube.

A cantora Anitta também cantou no Coachella, o que fez do Brasil um país de grande destaque no evento. Novas apresentações das artistas estão marcadas para a próxima semana.

