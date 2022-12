Pablo Vittar sobre show na posse de Lula: "Estarei lá cantando e dançando linda de vermelho" (vídeo)

"A gente estava planejando essa posse, contando com a vitória do meu paizinho", disse edit

247 - A posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como presidente do Brasil neste domingo (1º), terá muita música na programação com o "Festival do Futuro", que começa às 10h, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e vai até a madrugada da segunda-feira (2).

Em entrevista, a cantora Pabllo Vittar manifestou a alegria de participar do evento e contou como foi o convite.

"Conheci Janja [futura primeira-dama] no dia que fomos gravar o jingle de campanha junto com vários outros artistas amigos meus. A gente estava planejando essa posse, contando com a vitória do meu paizinho. Janja veio com o convite para que eu estivesse junto com ela nesse momento tão incrível", contou.

"Fiquei muito orgulhosa e óbvio que eu não vou me furtar desse momento de estar lá cantando e dançando linda e de vermelho", disse ela, que em dezembro de 2021 já estava animadíssima para a volta do petista à Presidência da República.

Em entrevista ao Splash, do UOL, Vittar lembrou que Lula teve um papel importante na sua vida. "Cantarei com um belo vestido vermelho, do lado de Lula. Ele não sabe, mas ele fez parte da minha infância, da minha vida. Eu cresci com o Bolsa Família, cresci no MST, cresci com a ajuda de vários projetos que ele proporcionou para nós, não só no Nordeste, mas para o Brasil inteiro. Então, ele é uma referência para mim", disse.

Em março deste ano, a cantora, ao fim de sua performance no festival Lollapalooza, ergueu a "toalha do Lula", objeto que viralizou nas redes sociais após um banhista no Rio exibir um modelo semelhante durante a transmissão do RJ1, jornal local da Globo.

Além de Pablo, o festival vai contar com apresentações de Baiana System, Duda Beat, Gaby Amarantos, Martinho da Vila, Os Gilsons, Chico César, Luedji Luna, Tereza Cristina, Fernanda Takai, Johnny Hooker, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Tulipa Ruiz, Almério, Maria Rita e Valesca Popozuda. Nomes como Gilberto Gil, Caetano Velozo, Ludmilla e Emicida e outros.

A cantora @pabllovittar fala sobre sua expectativa de cantar no Festival do Futuro em comemoração à posse de @LulaOficial. O Lulapalloza promete! 🇧🇷✌🏼 pic.twitter.com/r2uWMOhE6v — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) December 31, 2022





