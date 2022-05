Pacheco diz que há 'tendência' do Congresso em derrubar veto de Bolsonaro à Lei Aldir Blanc

O senador do PSD-MG também afirmou que a proposta de repasse financeiro para o setor cultural ganhou "força" no Congresso edit

247 - O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta quinta-feira (5) que pode haver "uma tendência pela derrubada" do veto de Jair Bolsonaro (PL) à nova Lei Aldir Blanc. De acordo com a proposta, a União repassaria anualmente R$ 3 bilhões aos governos estaduais e municipais, para o financiamento de atividades culturais durante cinco anos.

"Pela força que esses projetos [o da nova Lei Aldir Blanc e o Paulo Gustavo] ganharam no âmbito do Congresso, a boa aceitação de todos os parlamentares, pode, sim, haver uma tendência pela derrubada do veto, mas é algo também que não é uma decisão da Presidência, mas sim da maioria de senadores e deputados", declarou Pacheco. O relato foi publicado pelo portal G1.

"Todos esses vetos serão democraticamente submetidos em uma sessão do Congresso que será marcada oportunamente", continuou.

Bolsonaro vetou integralmente o texto sob a justificativa de que o projeto é "inconstitucional e contraria ao interesse público".

