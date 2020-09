"Parece que o Brasil está indo para a Idade Média", diz Nando Reis

247 - Após dois anos do último lançamento de uma música inédita, o cantor e compositor Nando Reis voltou a lançar uma nova canção que, segundo ele, “é análoga a essas privações de liberdade perigosas em andamento aqui no Brasil, com esse governo autoritário e tentando fazer do país uma nação monocromática”. “Parece que o Brasil está indo para a Idade Média”, disse o músico em entrevista ao jornal O Globo.

Para o ex-Titã, a nova canção, intitulada "Espera a primavera" e que conta com participações de Lulu Santos, Céu e Jack Endino, “surgiu nesse momento de isolamento, no auge da pandemia. Se refere a isso, mas, por outro lado, extrapola esse sentido. É análoga a essas privações de liberdade perigosas em andamento aqui no Brasil, com esse governo autoritário e tentando fazer do país uma nação monocromática. Tendo em vista a importância da diversidade e da pluralidade, ela é solar, mas contrasta com esse cinza chumbo que paira no céu, literalmente, por causa das queimadas. Justamente a luminosidade que ela tem é para rebater a escuridão que vivemos”.

Em uma crítica ácida ao governo Jair Bolsonaro, Nando Reis disse que “parece que o Brasil está indo para a Idade Média, se aproximando de uma Arábia Saudita. Quando falou do Ustra, o sujeito devia ter saído preso do congresso. Mas virou presidente, é muito grave. Essas pessoas saíram do armário”, destacou.

“Quando a gente é crítico e sabe o que quer, fica evidente aquilo que falta. E a gente luta quando sabe isso. O mundo está uma merda, a verdade é essa. Mas cabe a nós fazê-lo ficar bom. É o que nos resta fazer. Temos que manter a esperança", completou.