Patriota do caminhão vira adereço do trio elétrico de Daniela Mercury (vídeo)

247 - A cantora Daniela Mercury colocou um boneco imitando o Patriota do Caminhão em seu trio elétrico.

A brincadeira ocorreu na noite deste sábado, quando ela se apresentou na Micareta Salvador.

Nas redes sociais, Daniela mostrou seu trio ornado com um boneco vestido de verde e amarelo, preso em frente ao caminhão. Veja o vídeo abaixo:

A cantora fez troça. Disse que o boneco se agarrou no trio para ouvir a sua nova música.

A iniciativa confirma a expectiva dos organizadores do próximo Carnaval.

O Patriota deve ser tem das principais fantasias.

Júnior César Peixoto é o nome do bolsonarista que passou a ser conhecido como o “patriota do caminhão”, após viralizar ao ser gravado pendurado no para-brisa de um caminhão para tentar “impedir” que o veículo furasse um bloqueio antidemocrático em Caruaru, no agreste de Pernambuco.

Em entrevista ao G1, o comerciante disse que está arrependido, mas não quis dar mais detalhes sobre o sucesso repentino, que o deixou incomodado: “eu não queria conversar porque já fui muito exposto”.

No perfil do Facebook dele, após a fama internautas o localizaram e fizeram comentários relacionados com o episódio. “Mas você já desceu do caminhão? O Brasil inteiro está preocupado kkkk”, comentou um. “Conta pra gente como vc voltou pra casa. Agarrou num caminhão de volta?”, indagou outro.

Nas redes sociais, Peixoto se mostra, desde 2018, apoiador declarado de Jair Bolsonaro (PL) e crítico ferrenho do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





