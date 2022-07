Paulie de Família Soprano, Tony Sirico morre aos 79 anos de idade

Apoie o 247

Metrópoles - Tony Sirico, ator conhecido pela atuação como Paulie Gualtieri na série Família Soprano, morreu aos 79 anos de idade nesta sexta-feira (8/7). A causa da morte não foi informada.

A informação foi divulgada pelo irmão Robert Sirico e confirmada pelo empresário do ator à revista Variety. “É com grande tristeza, mas com incríveis orgulho, amor e muitas memórias carinhosas, que a família de Gennaro Anthony ‘Tony’ Sirico deseja informar vocês de sua morte na manhã de 8 de julho”, escreveu o irmão do ator nas redes sociais.

