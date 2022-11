Paulinho da Viola, o "príncipe do samba", completa hoje 80 anos

Apoie o 247

247 - O cantor e compositor Paulinho da Viola, um dos mais consagrados sambistas do Brasil, completa 80 anos neste sábado (12).

Ele é uma das maiores expressões da Música Popular Brasileira. Violonista, cavaquinista, bandolinista, cantor e compositor de samba e choro brasileiro, é conhecido por suas harmonias sofisticadas e sua voz suave e gentil. É um dos baluartes da Escola de Samba da Portela.

No início de sua carreira, em 1963, foi na companhia do compositor Hermínio Bello de Carvalho ao Zicartola, bar e restaurante fundado por Cartola e a Dona Zica na Rua da Carioca que se convertera em um reduto de sambistas, chorões artistas, intelectuais e jornalistas. Lá o jovem Paulinho acompanhava, no cavaquinho ou no violão, compositores e intérpretes e também se apresentando cantando músicas de outros autores e, após fazer um show com o compositor Zé Ketti, foi incentivado pelo mesmo a cantar suas próprias músicas no Zicartola.

Naquele inpicio de carreira, Paulinho da Viola foi parceiro de nomes ilustres do samba carioca, como Cartola, Elton Medeiros e Candeia, entre outros.

Ele se tornou um dos maiores compositores de samba, além de choros e se tornou uma das maiores expressões da Música Popular Brasileira.

Entre as melhores criações de um repertório imenso e belo, destacam-se Foi um Rio Que Passou Em Minha Vida, Timoneiro, Argumento, Dança da Solidão, Sinal Fechado, Pecado Capital, Sei Lá Mangueira, Meu Mundo é Hoje.

