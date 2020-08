Paulo Coelho: mundo sente pena do Brasil

247 - O escritor Paulo Coelho usou suas redes sociais nesta segunda-feira (3) para lamentar a situação de completo abandono que o Brasil se encontra na gestão de Jair Bolsonaro.

“O mundo já amou, Já invejou, Já desejou o Brasil. Mas nunca sentiu pena”, disse o consagrado escritor.

Segundo a imprensa internacional, o mundo olha com preocupação a postura do governo, que afrouxou leis de proteção ambiental e segue negligente no enfrentamento à pandemia.

