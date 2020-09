Paulo Coelho pede boicote a produtos brasileiros, apaga tweet e passa a ser atacado por bolsonaristas

247 – O escritor Paulo Coelho, um dos mais bem-sucedidos do mundo, fez um post em seu twitter pedindo boicote aos produtos brasileiros, como forma de protesto em relação ao governo Bolsonaro e também à destruição da Amazônia e do Pantanal, regiões que vêm sendo devastadas por queimadas. O movimento do escritor estava alinhado ao movimento "Defund Bolsonaro", que prega boicotes econômicos ao Brasil, como forma de protesto contra as posturas retrógradas do atual governo.

O ato de Paulo Coelho teve também um outro viés: a defesa do estado laico. “Boicote exportações brasileiras ou o Taleban cristão controlará o país”, disse ele. No entanto, pouco depois da postagem, ele mesmo apagou o tweet – o que não impediu que bolsonaristas o elegessem como alvo preferencial na noite deste domingo, com diversas postagens agressivas.

