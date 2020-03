Paulo Coelho questiona se Guedes está tendo alucinações ao prever que Brasil vai decolar

Revista Fórum - O escritor Paulo Coelho satirizou as declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, que diante de uma das maiores turbulências econômicas no mundo e com o país vivendo um quadro pré-recessão disse nesta segunda-feira que o “Brasil vai decolar, enquanto o mundo está enfraquecendo”.

Eu não sei se estou tendo uma bad trip da época em que tomei muito LSD, ou se o Min. da Economia tomou o Magic Bus, voltou para 1970, e resolveu seguir meus passos pic.twitter.com/6Zj0DJ1Ut4 — Paulo Coelho (@paulocoelho) March 9, 2020

Nesta segunda-feira (9), Paulo Guedes disse ver com “absoluta serenidade” o cenário internacional.

