Paulo Gustavo é homenageado por famosos: "um ano que não te sinto"

Por Ranyelle Andrade, Metrópoles - O saudoso humorista Paulo Gustavo, que faleceu há exatamente um ano, aos 42 anos, em decorrência de complicações da Covid-19, recebeu uma série de homenagens de amigos famosos neste 4 de maio.

Mariana Xavier, que contracenou com Paulo no longa Minha Mãe é Uma Peça, como Marcelina, fez uma reflexão sobre o legado de Paulo e a missão dos amigos na sua ausência. “Se existe saudade é porque existiu amor! Pra mim, a melhor forma de homenagear alguém que era tão cheio de vida é continuar vivendo e espalhando tudo de melhor que ele nos deixou”, escreveu.

A diretora de teatro e roteirista Susana Garcia, melhor amiga de Paulo, fez um texto emocionante falando sobre a falta que o humorista faz. “Meu querido, hoje faz um ano que não te vejo, que não te sinto, que não gargalho com você. Aquela gargalhada que só você tinha. Eu não sei se eu ria mais com você por causa das suas brincadeiras ou por causa das suas risadas deliciosas. Essa parte de mim, essa minha alegria que só você me proporcionava, que era só sua, foi com você”, lamentou.

