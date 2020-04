Pedro Cardoso sobre manifestantes: “quem se oferece ao vírus não deveria receber tratamento”

Após bolsonaristas irem a protestos, contrariando recomendações da OMS, o ator Pedro Cardoso afirma que "quem se oferece ao vírus em aglomerações voluntariosas não deveria receber tratamento caso adoeça". "Fazer o impossível para não se infectar é uma obrigação para com os outros", acrescenta edit

247 - O ator Pedro Cardoso criticou a ida de bolsonaristas a protestos, contrariando recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que pede o isolamento social para diminuir a propagação do coronavírus.

"Quem se oferece ao vírus em aglomerações voluntariosas não deveria receber tratamento caso adoeça", diz o artista. "Quando um infectado entra num hospital ele expõe a risco médicas, enfermeiras e todos que forem cuidar dele. Fazer o impossível para não se infectar é uma obrigação para com os outros", acrescenta.

De acordo com o ator, "cada grupo chama a si mesmo de Brasil como se todos os nascidos nesses limites geográficos fossem iguais a eles". "Não somos. Eu não faço buzinaço em porta de hospitais nem clamo por ditadura militar. Não pertenço a nação de quem o faz. É com pesar que sou obrigado a compartilhar com gente assim o mesmo espaço geográfico".

