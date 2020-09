Pesquisa mapeia 'desigualdade musical' na internet: 1% dos músicos geram 90% das audições

Mais de 90% das audições totais nas plataformas de streaming são de músicas de 1% dos artistas, de acordo com uma pesquisa da empresa americana Alpha Data. A desigualdade musical é menor do que nas vendas de faixas e álbuns online edit

247 - Mais de 90% das audições totais nas plataformas de streaming são de músicas de 1% dos artistas, de acordo com uma pesquisa da empresa americana Alpha Data e publicada na nova edição da revista "Rolling Stone", nos Estados Unidos.

O levantamento mapeou os lançamentos nos principais serviços streaming de janeiro de 2019 a julho de 2020. Foram 1,6 milhões de artistas que lançaram faixas ouvidas 293,8 bilhões de vezes.

A desigualdade musical é menor do que nas vendas de faixas e álbuns online, nas quais o grupo de 1% dos artistas mais populares representa 83% do total comprado no mesmo período. Na venda física eles venderam 53% do total de vinis e CDs.

