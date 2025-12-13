Peter Greene, ator de O Máskara e Pulp Fiction, é achado morto nos EUA

247 - O ator norte-americano Peter Greene foi encontrado morto em seu apartamento em Manhattan, em Nova York, na última sexta-feira (12). Aos 60 anos, ele ficou marcado por atuações em produções de destaque do cinema dos anos 1990, como O Máskara e Pulp Fiction: Tempo de Violência. A informação foi confirmada ao site Deadline pelo agente do ator, Gregg Edwards.

Segundo relatos publicados pelo jornal The New York Post, Greene foi encontrado inconsciente dentro do imóvel. A polícia foi acionada após vizinhos relatarem que havia música tocando de forma contínua no apartamento havia mais de 24 horas. As autoridades norte-americanas não informaram, até o momento, a causa da morte.

Em entrevista ao Deadline, o agente lamentou a perda e destacou a trajetória do ator. “Ele era um cara fantástico. Verdadeiramente um dos grandes atores da nossa geração. Ele tinha um coração enorme. Vou sentir muita falta dele. Ele era um grande amigo”, afirmou Gregg Edwards.

Peter Greene ganhou projeção internacional ao interpretar o vilão Dorian Tyrell em O Máskara (1994), contracenando com Jim Carrey. No mesmo ano, participou de Pulp Fiction, dirigido por Quentin Tarantino, no papel de Zed, personagem que se tornou um dos mais lembrados do filme.

Ao longo da carreira, o ator acumulou participações em filmes e séries de televisão. Mais recentemente, integrou o elenco da série Ladrões de Drogas, estrelada por Wagner Moura e Brian Tyree Henry. Greene também estava envolvido em novos trabalhos, como o longa Mascots, que conta com Mickey Rourke no elenco, e o documentário From the American People: The Withdrawal of USAID.

Peter Greene deixa um irmão e uma irmã. Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre velório ou cerimônia de despedida.