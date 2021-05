Petra Costa, de “Democracia em Vertigem”, filma em Brasília a CPI da Covid

247 - A cineasta Petra Costa, indicada ao Oscar por “Democracia em Vertigem” (2019), sobre o golpe contra Dilma Rousseff, está fazendo há um ano um filme sobre a pandemia do coronavírus. Ela também filmou senadores que integram a CPI da Covid.

Inicialmente, o projeto seria colocado em prática com os depoimentos sobre o confinamento causado pela pandemia. Mas ficou claro que a doença estava saindo do controle devido aos inúmeros crimes de responsabilidade de Jair Bolsonaro e o mau gerenciamento da pandemia do coronavírus.

