Petra Costa usa vestido vermelho durante a cerimônia do Oscar

Revista Fórum - Alguns brasileiros podem até gritar que “a nossa bandeira jamais será vermelha”, mas o vestido da mulher que representará o Brasil no Oscar 2020 será sim!

A cineasta mineira Petra Costa, diretora do filme “Democracia em Vertigem” já está em Los Angeles, e pronta para a cerimônia da noite deste domingo (9), na qual o seu filme concorrerá ao prêmio mais importante do cinema dos Estados Unidos, na categoria Melhor Documentário.

Pouco antes de se dirigir para a teatro onde se realizará a entrega das estatuetas, Petra posou para uma foto junto com a equipe do filme que a acompanha em Hollywood, e exibiu pela primeira vez o longo vestido desenhado pelo estilista sul-africano Marc Bouwer, de vibrante tom de vermelho, que usará durante a cerimônia.