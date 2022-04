Pink Floyd volta após 28 anos e lança canção inédita em apoio à Ucrânia (vídeo)

O single tem a voz do cantor Andriy Khlyvnyuk, da banda ucraniana Boombox, e também reúne músicos do Pink Floyd edit

247 - A banda de rock britânica Pink Floyd lançou a música "Hey Hey, Rise Up", a primeira nova canção original do grupo em 28 anos. O single foi gravado na semana passada e destaca o canto de Andriy Khlyvnyuk, da banda ucraniana Boombox, com a voz retirada de um post nas redes sociais.

O cantor ucraniano desistiu de uma turnê internacional para lutar na guerra da Ucrânia e foi ferido.

A gravação tem a voz principal de Andriy Khlyvnyuk e estão os músicos originais do Pink Floyd - guitarrista David Gilmour e o baterista Nick Mason acompanhados pelo baixista Guy Pratt, que já está com a banda há várias décadas, e também Nitin Sawhney nos teclados.

