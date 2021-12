Planet Hemp anuncia disco novo e convoca maconheiros para resgatar o Brasil da distopia

"É quase como se o comissário Gordon, do Batman, projetasse no céu a folha de maconha e chamasse os maconheiros para ajudar nessa causa”, diz Marcelo D2 edit

Revista Fórum - No começo da década de 1990 o Planet Hemp surgiu com o disco “Usuário” (1995), cuja música “Legalize Já” se tornou um hino e tocava sem parar nas rádios. Para uma época em que não existiam redes sociais e a discussão sobre o uso recreativo e medicinal da cannabis ainda era muito restrito, pode-se dizer que o primeiro disco da banda foi um marco.

Porém, após um sucesso meteórico, a banda se separou no começo do século XXI deixando um séquito de fãs órfãos. Mas, depois de 21 anos, a banda volta a se reunir para se apresentar e também divulgar três músicas inéditas, que serão tocadas neste sábado (7) no show agendado para acontecer na Fundição Progresso, na Lapa (RJ).

