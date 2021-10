Plateia canta “Fora Bolsonaro” em show de Fafá de Belém e artista apoia (vídeo)

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - Desde a última quinta-feira (7) que a população de Belém (PA) comemora o Círio de Nazaré, tradicional celebração católica em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da cidade. O evento, que este ano é realizado com uma série de restrições devido à pandemia, foi aberto oficialmente com um show de Fafá de Belém no Theatro da Paz.

A apresentação, em dado momento, chegou a ser interrompida por um coro de “Fora Bolsonaro” entoado pela plateia. “Esse é o povo!”, respondeu a artista. Assista abaixo.

Show da Fafa de Belém ontem no Teatro da Paz.

Escutar um fora Bolsonaro ecoando no teatro da paz não tem preço. Parabéns, Paraenses!!! pic.twitter.com/osn6jOyAP1 PUBLICIDADE October 8, 2021

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE