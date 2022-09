Platéia lotada de show do Gilsons, de netos e filho de Gilberto Gil, entoa coro pró-Lula em BH (vídeo)

Apoie o 247

247 - O público que foi ao show do Gilsons, trio formado por José, João e Fran, filho e netos, respectivamente, do ex-ministro da cultura do governo Lula, o cantor e compositor Gilberto Gil, entoou durante apresentação do grupo no Festival Planeta Brasil, realizado neste sábado (24) em Belo Horizonte, um coro pró-Lula.

Ao som do baixo de João Gil, os fãs cantaram, em uníssono, “olé, olé olé, olá, Lu-la Lu-la”. Um dos integrantes do grupo chama o coro “só vocês” e o público responde: “olé, olé olé, olá, Lu-la Lu-la”.

Assista:

DE ARREPIAR! Datapovo tá como em Belo Horizonte no show dos Gilsons? ❤ #LulaNo1ºTurno pic.twitter.com/bPhYmOB7Wr — Lázaro Rosa 🇧🇷🚩 (@lazarorosa25) September 25, 2022

