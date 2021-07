Podcast Charge Falada, com Miguel Paiva e Aroeira, entrevista Paulo Caruso

Chargista por influência da mãe, aos 5 anos Paulo Caruso já fazia seus rabiscos, ao lado do irmão gêmeo Chico Caruso. Confira essa e outras histórias no podcast apresentado por Aroeira e Miguel Paiva edit

247 - Chargista por influência da mãe, aos 5 anos Paulo Caruso já fazia seus rabiscos, ao lado do irmão gêmeo Chico Caruso, também cartunista, que nasceu cinco minutos antes. Hoje, os dois, igualmente formados em Arquitetura, agradecem à mãe o caminho que tomaram na vida.

A série de desenhos Avenida Brasil, de sua autoria, na IstoÉ, foi parar na última página por influência do imortal chargista Péricles, que criou o personagem Amigo da Onça na revista O Cruzeiro. Ele achava que, com a charge na última página, o leitor começaria a ler de trás para a frente. Paulo seguiu a mesma receita.

Lançou os livros Natureza Morta e Outros Desenhos, Pablo Mon Amour com biografia em caricaturas do pintor Pablo Picasso e Era Uma Vez FH, com desenhos publicados no jornal O Globo. Hoje, desenha charges e caricaturas no programa Roda Viva, da TV Cultura.

O artista criador da banda Muda Brasil Tancredo Jazz Band, que nasceu numa edição do Salão de Piracicaba e também da Conjunto Nacional, que chamam atenção pelo humor das músicas, pelas sátiras políticas e pelos integrantes, todos chargistas, como Chico, Reinaldo, Aroeira e Veríssimo, que formam o naipe de sopros, entre outros.

O podcast Charge Falada é uma produção da Rádio Garagem e apresentado por Renato Aroeira e Miguel Paiva, do 247.

Para ouvir o episódio 25, com Paulo Caruso, clique aqui.

