Podcast Charge Falada traz do sul a palavra do cartunista Santiago

247 - Registrado como Neltair Rebés Abreu, o cartunista Santiago adotou o nome de sua cidade, no interior do Rio Grande do Sul, quando foi estudar arquitetura em Porto Alegre.

Esta mudança de nome evitou que ele fosse preso nos anos 70, quando editou no jornal da faculdade uma charge contra a ditadura.

“Foi bom mudar meu nome de Neltair para Santiago, pois na época da faculdade fiz uma charge sobre a ditadura e um professor me dedurou. A polícia chegou procurando o Santiago e não havia ninguém com esse nome”, contou.

Hoje reconhecido como um dos maiores chargistas do Brasil, com passagem por vários jornais, Santiago é premiado por seu trabalho também no exterior, em eventos na Bulgária, Canadá, Alemanha, Turquia e Japão.

No episódio comemorativo da 20ª edição do Podcast Charge Falada, Santiago conversa com Miguel Paiva e Renato Aroeira e comenta as charges da semana e o cenário político do País. Os três riem quando lembram o amigo de todos, Luís Fernando Veríssimo, com uma deliciosa história que aconteceu numa viagem à Europa sobre sua conhecida mania de ficar calado.

“Na Alemanha, perguntaram ao Verissimo porque ele é tão calado. Ele respondeu que é calado em todos os idiomas”.

Santiago confirma a tese de que vários cartunistas são também arquitetos, apesar de quebrar a outra regra de que são todos mineiros. O humor gráfico é uma realidade forte deste Brasil de Norte a Sul.

