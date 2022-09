Polícia encontra 240 arquivos de imagem e vídeo na casa do ator José Dumont, preso por armazenamento de pornografia infantil

O artista continua na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, Zona Norte do município do Rio edit

247 - A Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro encontrou 240 arquivos (imagens e vídeos) que seriam do ator José Dumont, preso nessa quinta-feira (15) por acusação de guardar materiais de pornografia infantil. O artista continua na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, Zona Norte do município do Rio de Janeiro.

De acordo com matéria publicada nesta sexta-feira (16) pelo jornal O Globo, o ator confirmou que as imagens eram de sua propriedade e faziam parte de um "estudo para a futura realização de um trabalho acerca do tema, sem tabus ou filtros".

O artista disse que conseguiu as imagens na internet e negou já ter fotografado, filmado, produzido ou editado imagens de crianças e adolescentes em contexto pornográfico.

O ator afirmou aos policiais que não participou de grupos virtuais para trocas de imagens e negou ter vendido ou comprado material com pornografia infantil.

