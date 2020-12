Porchat define Bolsonaro como "mente diabólica do mal"

247 – Entrevistado pelo Roda Viva nesta segunda-feira, o humorista Fábio Porchat, do Porta dos Fundos, criticou Jair Bolsonaro. "Quando vem uma mente diabólica do mal para controlar essas pessoas, ele consegue pegar essa massa de manobra que é a nossa população, que sou eu, que é você, com a maioria de uma população pouco instruída. Então as pessoas estão muito carentes, elas precisam de qualquer coisa. E se qualquer coisa for a vacina que vai transformar em jacaré, então tá bom", disse ele.

“A gente não tem mais de dar destaque para o Bolsonaro. Enquanto a gente continuar dando palco pra maluco, o maluco vai crescer”, disse ele, que também chamou Bolsonaro de débil mental, inepto e imbecil.

