Precursor do Soul no Brasil, Cassiano morre de Covid-19 aos 77 anos

247 - O fundador do Brazilian Soul, cantor e compositor Cassiano morreu de Covid-19 aos 77 anos, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 7. Ele estava internado desde o fim do mês passado no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na capital fluminense.

O músico foi precursor da música Soul no Brasil e teve composições gravadas por Tim Maia, como "Primavera" e "Eu amo você", Alcione, Gilberto Gil, Marisa Monte, Djavan, Ivete Sangalo.

Ele nasceu em Campina Grande, na Paraíba, em 1943, e foi para o Rio em 1960, onde começou um trio de Bossa Nova. Como cantor, gravou poucos discos, mas foi precursor da música Soul no Brasil e teve composições gravadas por Tim Maia, como "Primavera" e "Eu amo você", Alcione, Gilberto Gil, Marisa Monte, Djavan, Ivete Sangalo.

Cassiano também influenciou o rapper brasileiro Mano Brown, do Racionais MC’s, que na música “Vida Loka pt. 2” menciona o compositor.

