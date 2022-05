Prefeitura suspende pagamento a Daniela Mercury por show em SP

Apoie o 247

247 - A Controladoria Geral de São Paulo, órgão da prefeitura municipal, determinou a suspensão do pagamento da cantora Daniela Mercury por sua apresentação no domingo (1º), no Pacaembu (SP). Em ofício nesta quinta-feira (5), o controlador Daniel Falcão disse que a suspensão deve durar até o final da "apuração dos fatos e eventuais responsabilidades funcionais e empresariais".

A artista fez um show durante um evento de sete centrais sindicais que comemoravam o Dia do Trabalhador. A celebração serviu também para manifestar o apoio das organizações ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que esteve presente e discursou como a estrela da manifestação.

Segundo a coluna Mônica Bergamo, a cantora deve receber R$ 160 mil, contratada pela produtora que organizou a festa.

